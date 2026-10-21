Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Como-Manchester United

21 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan bir maç var. Saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi karşılaşması başlayacak. Como, Manchester United'ı evinde ağırlayacak. İki takım ligde 2 maç oynamış durumda. Her biri 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece her iki takım da 3 puana ulaşmış oldu. Como, ligde 17. sırada yer alıyor. Manchester United ise 18. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanal aracılığıyla takip edebilir.

Lille-Galatasaray

21 Ekim 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Lille ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:45’te başlayacak. İki takım da ligde henüz galibiyet elde edemedi. Bu mücadele, ikisi için de kritik bir önem taşıyor. Lille, oynadığı iki maçta sıfır puanda kaldı. Galatasaray da benzer bir durumla karşı karşıya. İki takım da bu maçta ilk puanlarını almak istiyor. Maç TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı. Taraftarlar, takımlarından galibiyet bekliyor. Bu nedenle, iki ekibin de motive olması önemli.

Real Madrid-RB Leipzig

Real Madrid ile RB Leipzig, 21 Ekim 2026'da karşı karşıya geliyor. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleşecek. Real Madrid, 10. sıradadır. Takım, oynadığı 2 maçta 2 galibiyet aldı. Bu sonuçlarla birlikte 6 puan topladı. Dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

RB Leipzig ise 23. sırada yer almakta. Takım, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet elde etti. Bu durumda 3 puana sahip. Maçın yayıncısı tabii Spor olacak.

Karşılaşma, heyecanlı bir mücadeleye sahne olabilir. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Real Madrid, güçlü kadrosuyla öne çıkıyor. RB Leipzig ise az da olsa şans arayacaktır.

Bayern Münih-Arsenal

21 Ekim 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Arsenal mücadele edecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. Bayern Münih, grupta 2 maç oynamış durumda. Takım, 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla toplamda 4 puan topladı. Şu anda 12. sırada yer alıyor. Arsenal ise 2 maçta 2 galibiyet almış durumda. Toplamda 6 puan ile 8. sırada yer alıyor. Karşılaşma, Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar maçı heyecanla bekliyor.

Club Brugge-Lens

21 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de önemli bir maç gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi kapsamında Club Brugge, Lens ile karşılaşacak. Her iki takım da ligde zor durumda. Club Brugge 20. sırada, Lens ise 21. sırada yer almakta. Bu sezon her iki takım 2 maç oynadı. Oynadıkları maçlardan biri galibiyet, biri mağlubiyet ile sonuçlandı. Toplamda 3 puana sahipler. Maçın yayıncısı Tabii Spor olacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Hem Club Brugge hem de Lens, bu karşılaşmada galibiyet arayacak. İki takım için de bu maç büyük bir önem taşıyor.

Sporting Lizbon-LASK

21 Ekim 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile LASK karşı karşıya gelecek. Bu maç, gruptaki heyecanı artıracak bir mücadele olarak öne çıkıyor. Sporting Lizbon, geride kalan 2 maçta 6 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor. LASK ise 2 maçta puan alamayarak son sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarların merakla beklediği bu karşılaşma, nefesleri kesecek. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Bu karşılaşma, gruptaki dengeleri değiştirme fırsatı sunabilir. İzleyiciler, takımların performansını yakından takip edecek. Maçın sonuçları, grup sıralamasında belirleyici olacak.

Inter-Shakhtar Donetsk

21 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Inter, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Inter, 31. sırada yer alıyor. Şu ana kadar oynadığı 2 maçta galibiyet elde edemedi. Inter, 0 puanla sahada bulunuyor. Diğer yandan Shakhtar Donetsk, 14. sırada. Bu takım, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 4 puan topladı. Bu heyecan dolu karşılaşma, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Maç izleyiciler için büyük bir fırsat sunuyor. Takımlar, puan durumunu iyileştirmek için sahada mücadele edecek. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Real Betis-Feyenoord

21 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçında Real Betis, Feyenoord ile karşılaşacak. Real Betis, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta 2 galibiyet elde etti. Bu sonuçla birlikte 6 puan topladı. Real Betis, 6 gol atıp 4 gol yedi. Feyenoord ise 24. sırada bulunuyor. Takım, 2 maçta 1 galibiyet aldı. Böylece 3 puan elde etti. Feyenoord, 4 gol atarken 7 gol yedi. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan verici karşılaşmayı izlemek için ekran başında olacak.

Aston Villa-Viking

21 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Aston Villa, Viking ile karşılaşacak. Aston Villa, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 2 maçta 2 galibiyet elde etti. Böylece 6 puan toplamış durumda. Viking ise ligde 29. sırada bulunuyor. İlk iki maçında galibiyet elde edemedi. Toplamda 1 puanla mücadele ediyor. Maç, tabii ki Spor tarafından yayınlanacak.

Levante-Athletic Bilbao

21 Ekim 2026 tarihi, futbolseverler için önemli bir günü işaret ediyor. Saat 21:00'de, İspanya La Liga'da Levante ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Levante, sezonun başından itibaren 8 maçta sadece 7 puan toplayarak 17. sırada yer alıyor. Athletic Bilbao ise 7 maçta 9 puanla 11. sırada bulunuyor.

Bu kritik karşılaşma, takımların ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet için sahada mücadele edecek. Maçın canlı yayını S Sport ve S Sport 2 kanallarında gerçekleştirilecek. Futbolseverler, bu mücadeleyi kaçırmamak için ekran başında yerlerini almalı.

Zvijezda '09 Brgule-Omarska

21 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Zvijezda '09 Brgule ile Omarska takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Famos Vojkovici-Rudar Prijedor

21 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Famos Vojkovici ile Rudar Prijedor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Leotar-Velez Nevesinje

21 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Leotar ile Velez Nevesinje takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Romanija Pale-Slavija

21 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Romanija Pale ile Slavija takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Majevica Lopare-Sutjeska Foca

21 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Majevica Lopare ile Sutjeska Foca takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30