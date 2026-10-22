Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kairat Almaty-Panathinaikos

22 Ekim 2026 tarihinde saat 17:30'da Kairat Almaty ile Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi grup aşamasında karşılaşacak. Kairat Almaty, ligde 21. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 1 maçta 1 puan toplayabildi. Galibiyet elde edemedi. Panathinaikos ise 12. sırada bulunmakta. Oynadığı 1 maçta 3 puan kazandı. Bu puan, liderlik mücadelesinde onlara önemli bir avantaj sağladı. Maçın yayın bilgileri ise henüz açıklanmadı. İzleyiciler, karşılaşmayı izlemek için bekliyor. Bu karşılaşmadaki performanslar, takımların geleceğini etkileyebilir. İki takım da galibiyet peşinde. Maçın sonuçları, grup sıralamalarında belirleyici olacak.

Kızıl Yıldız-FC Copenhagen

22 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45'te Kızıl Yıldız ile FC Copenhagen karşı karşıya gelecek. Bu maç, UEFA Konferans Ligi kapsamında yapılacak. Her iki takım için ligdeki durumları açısından büyük önem taşıyor. Kızıl Yıldız, ligde 24. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 1 maçta hiç galibiyet elde edemedi. Şu anda 0 puanda kalmış durumda. FC Copenhagen ise ligde 2. sırada. Bu takım, 1 maçını kazanarak 3 puan topladı. Liderlik mücadelesine de dahil olmuş bulunuyor. Bu maçla ilgili yayıncı kanalı hakkında bilgi mevcut değil.

Kauno Zalgiris-Brann

22 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45'te UEFA Konferans Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Kauno Zalgiris ile Brann karşı karşıya gelecek. Kauno Zalgiris, ligde henüz puan kazanamadı. Takım, oynadığı 1 maçta 4 gol yedi. Bu nedenle, 36. sırada bulunuyor. Brann ise farklı bir performans sergiliyor. Takım, 1 maçtan 3 puan aldı. Şu an 9. sırada yer alıyor. Maçın yayıncı kanalıyla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil.

Pafos FC-Riga FC

22 Ekim 2026'da, saat 19:45'te Pafos FC ile Riga FC karşı karşıya gelecek. Bu maç, UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanacak. Pafos FC, ligde 32. sırada yer alıyor. Oynadığı 1 maçta 0 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 0 puanda kalmış durumda. Takım, bu maçta 1 gol atıp, 3 gol yedi. Riga FC ise ligde 22. sırada bulunuyor. Oynadığı 1 maçta 0 galibiyet ve 0 mağlubiyet ile 1 puan topladı. Bu maçta 1 gol attı ve 1 gol yedi. Maçın yayıncı kanalıyla ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir. Bu karşılaşma, iki takım açısından da önemli bir fırsat olacak. Her iki takım, galibiyet arayışında mücadele edecek. İzleyiciler, bu heyecan dolu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Iberia 1999-Mjallby

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dorukta. 22 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45'te önemli bir mücadele var. Iberia 1999 ve Mjallby takımları karşı karşıya gelecek. Iberia 1999, turnuvada henüz galibiyet elde edemedi. Mjallby ise ilk maçında kazanarak 5. sırada yer aldı. Maçın yayıncı bilgileri henüz açıklanmadı. Taraftarlar, maçın sonucunu merakla bekliyor. Bu karşılaşma, iki takım için de kritik bir önem taşıyor. Iberia 1999, kazanmak zorunda. Mjallby ise serisini sürdürmek istiyor.

Jablonec-Brighton & Hove Albion

22 Ekim 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Jablonec ile Brighton & Hove Albion takımları karşı karşıya gelecek. Maç saati 19:45 olarak belirlendi. Jablonec, ligde 23. sırada yer alıyor. Oynadığı 1 maçta galibiyet elde edemedi. Brighton & Hove Albion ise 1. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 1 maçı kazanarak 3 puan topladı. Bu önemli karşılaşma, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Getafe-Lugano

22 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45'te UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Getafe, Lugano ile karşılaşacak. Maç öncesinde Getafe, ligde 19. sırada yer alıyor. Lugano ise 8. sırada bulunuyor. Getafe, bu sezon zor dönemler geçiriyor. Lugano ise daha iyi bir performans sergiliyor.

Futbolseverler için karşılaşmanın yayın kanalı bilgisi henüz açıklanmadı. Maç, her iki takım için de kritik öneme sahip. Getafe, kaybetmemek için mücadele edecek. Lugano ise galibiyet için sahaya çıkacak. İki takımın da hedefleri büyük. Bu karşılaşma, gruptaki durumlarını etkileyebilir.

Futbolseverlerin bu heyecan dolu maçı kaçırmamaları önemli. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer almayı bekliyor. Maçın sonucu, her iki takımın da geleceğini etkileyebilir. Futbol dünyasında bu tür karşılaşmalar sıkça yaşanıyor. Takımların performansları, ligin gidişatını belirliyor.

Trabzonspor-Hearts

22 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45'te UEFA Konferans Ligi'nde bir mücadele yaşanacak. Trabzonspor, Hearts ile karşılaşacak. Trabzonspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 1 maçta 1 galibiyet aldı. Şu anda 3 puanı bulunuyor. Hearts ise 20. sırada yer alıyor. Hearts, 1 maçta 1 beraberlik elde etti. Toplamda 1 puanı var.

Maç TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Sporseverler bu keyifli mücadeleyi ekranlardan izleyebilecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Hearts ise puan kazanmayı amaçlayacak. İki takımın mücadelesi büyük bir çekişme içinde geçecek. Taraftarlar heyecanla maçı bekliyor.

Inter Club Escaldes-CS Universitatea Craiova

22 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45'te önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. UEFA Konferans Ligi kapsamında Inter Club Escaldes ile CS Universitatea Craiova mücadele edecek. Her iki takım için kritik bir an. Inter Club Escaldes, ligde 34. sırada yer alıyor. Bu takım, oynadığı 1 maçta henüz galibiyet elde edememiş durumda. CS Universitatea Craiova ise 15. sırada bulunuyor. Bu takım, 1 maçta 1 puan toplayarak bir beraberlik elde etti. Bu mücadele, takımların Avrupa arenasındaki performansları açısından oldukça önemli. Başarı, ligdeki sıralamalarını etkileyebilir. Her iki ekip de galibiyet arayışında olacak. Maçın sonucu, gruptaki durumu belirleyecek. Takımların hedefleri büyük. Herkes, bu mücadeleyi merakla bekliyor.

FC Nordsjaelland-CSKA Sofya

22 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45'te UEFA Konferans Ligi maçında FC Nordsjaelland ile CSKA Sofya karşılaşacak. FC Nordsjaelland, bu sezon ligde 18. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 1 maçta 1 puan topladı. Ayrıca 1 gol atıp 1 gol yedi.

CSKA Sofya ise ligde 27. sırada bulunuyor. Bu ekip, oynadığı 1 maçta 0 puan almış durumda. Onlar da 1 gol atıp 2 gol yedi.

Bu mücadele, futbolseverler için büyük bir çekişmeye sahne olacak. Takımların bu performansı göz önüne alındığında, zorlu bir karşılaşma bekleniyor. İki ekip de galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Tüm gözler bu maça çevrildi.

Lincoln Red Imps-Twente

22 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de bir maç oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde Lincoln Red Imps, Twente ile karşılaşacak. Lincoln Red Imps, ligde 28. sırada. Takım, oynadığı 1 maçta henüz galip gelemedi. Dolayısıyla, 0 puana sahip. Twente ise ligde 14. sırada yer alıyor. Oynadığı 1 maçtan 3 puan almayı başardı. Böylece galip geldi. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır.

Braga-KAA Gent

Maç tarihi 22 Ekim 2026'dır. Saat 22:00'de UEFA Konferans Ligi'nde Braga ile KAA Gent karşılaşacak. Braga, ligde 35. sırada yer alıyor. Oynadığı 1 maçta galibiyet elde edemedi. Böylece puanı 0 olarak kalmış durumda. KAA Gent ise 13. sırada bulunuyor. Oynadığı 1 maçta 1 galibiyet aldı. Bu sayede 3 puan topladı ve ligdeki konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Maçın yayıncı bilgisi ise elimizde yok.

Thun-Hajduk Split

22 Ekim 2026'da saat 22:00'de bir UEFA Konferans Ligi maçı oynanacak. Thun, evinde Hajduk Split ile karşılaşacak. Maç öncesinde Thun, ligde 30. sırada yer almakta. Thun, sadece bir maç oynadı. Bu maçtan 1 mağlubiyet alarak puansız kaldı. Hajduk Split ise 10. sırada bulunuyor. Hajduk Split, oynadığı tek maçtan galip geldi. Hajduk, bu galibiyetle 3 puan toplayarak avantajlı konuma geçti. Takımların durumları merak konusu. Maç sonucu, her iki takım için de önemli olacak.

FC Midtjylland-Sint Truiden

22 Ekim 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 22:00’de UEFA Konferans Ligi karşılaşması başlayacak. FC Midtjylland, Sint Truiden’i konuk edecek. FC Midtjylland ligde 17. sırada yer alıyor. Sint Truiden ise 6. sırada bulunuyor. Her iki takım için de önemli bir mücadele olacak. Maçın yayıncı kanalı bilgisi henüz açıklanmadı. Taraftarlar maçın yayınını merakla bekliyor. Beklentiler yüksek. Bu karşılaşma, her iki takımın da katılabileceği heyecan dolu bir atmosfer yaratacak.

Monaco-Freiburg

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. 22 Ekim 2026 tarihinde Monaco, Freiburg ile karşılaşacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Monaco, ilk maçında 1 galibiyet aldı. Bu sonucun ardından 11. sırada yer alıyor. Freiburg ise 1 galibiyetle 7. sırada bulunuyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın yayıncısı henüz belli olmadı. Taraftarlar karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Bu maçta her iki ekibin de performansı merak konusu.