Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor

Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç var. 23 Ekim 2026 tarihinde saat 20:00'de Corendon Alanyaspor, Kocaelispor ile karşılaşacak. Her iki takım da ligde 12 puana sahip. Corendon Alanyaspor 9. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 8. sırada konumlanmış durumda. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu maça hazırlıklı olmalı. Heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Herkes, bu zorlu mücadelenin sonucunu merakla bekliyor.

Boluspor-Artı Değer Vanspor FK

Ekim ayının 23'ü, 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Boluspor, Artı Değer Vanspor FK ile mücadele edecek. Boluspor, ligde 20. sırada yer alıyor. Takım, 10 maçta yalnızca 1 puan elde edebildi. Artı Değer Vanspor FK ise 18. sırada bulunuyor. Bu takım, 11 maçta toplam 7 puan topladı. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından izlenebilir. Bu karşılaşma, iki takım için büyük önem taşıyor. Her iki ekip de ligde üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Boluspor, bu maçı kazanarak dipten kurtulmak istiyor. Artı Değer Vanspor FK da, rahat bir nefes almak için galibiyet arıyor. Tüm futbolseverler, bu maçı heyecanla bekliyor.

Ipswich Town-Nottingham Forest

23 Ekim 2026'da, saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç yapılacak. Bu maçta Ipswich Town, Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Ipswich Town, 10. sırada yer alıyor. Takım, 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Toplamda 9 puana sahip. Nottingham Forest ise 19. sırada bulunuyor. Takımın yalnızca 1 galibiyeti var. Nottingham Forest’ın puanı 5. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayımlanacak. Taraftarlar bu maçı merakla bekliyor. İki takım arasındaki mücadele, ligdeki sıralamalara göre kritik bir öneme sahip.

Vfb Stuttgart-M'gladbach

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. 23 Ekim 2026 tarihinde saat 21:30'da Vfb Stuttgart, M'gladbach ile yüzleşecek. Vfb Stuttgart, ligde 13. sıradadır. Takım, bu sezon 6 maçta 2 galibiyet aldı. Bunun sonucunda 6 puana sahip oldu. M'gladbach ise 18. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta galibiyet alamadı. Puan durumunda sıfırda bulunuyor. Bu durum, M'gladbach için zor bir başlangıç oldu. Maç, S Sport+ kanalından yayımlanacak. Taraftarlar, bu heyecan verici maçı büyük bir merakla bekliyor. Her iki takım da puan kazanmak için mücadele edecek.

Torino-Monza

İtalya Serie A Ligi’nde önemli bir karşılaşma var. 23 Ekim 2026 tarihinde Torino ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç saati 21:45 olarak belirlendi. Torino, ligde 7 maç oynadı. Topladığı puan ise 10. Bu nedenle 10. sıradadır. Monza ise 7 puan elde etti. Şu an 14. sırada yer alıyor. Maçın yayıncısı S Sport 2 kanalıdır. İzleyiciler bu heyecan dolu maçı bu kanaldan takip edebilir.

Deportivo Alaves-Malaga

23 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da Deportivo Alaves ile Malaga karşı karşıya gelecek. Bu maç, ligdeki önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor. Deportivo Alaves, 7. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta 11 puan topladı. Malaga ise 20. sırada bulunuyor. Bu takım, henüz galibiyet elde edemedi. Malaga'nın puanı sadece 4. Zor bir sezon geçiriyorlar. Maç, S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Bu yayın, spor severler için önemli bir fırsat sunuyor. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Stade Brest 29-Nice

23 Ekim 2026 tarihinde Fransa Ligue 1'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Stade Brest 29, Nice ile mücadele edecek. Maç, TSİ 21:45'te başlayacak. BeIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak. Ev sahibi Stade Brest 29, ligde 10. sırada yer alıyor. Konuk takım Nice ise 13. sırada bulunuyor. İki takım bu maçta puan almak istiyor. alınacak sonuç, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Bu karşılaşma, takımlar için büyük bir fırsat. Hem Brest hem de Nice, performanslarını artırmak istiyor. Uygun sonuç almak, sezon hedefleri açısından kritik öneme sahip. Taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Bolton Wanderers-Middlesbrough

23 Ekim Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bolton Wanderers ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Faysali-Al Nassr

23 Ekim 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Bu maçta Al Faysali ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç saati 16:30 olarak belirlendi. Al Faysali, ligde 15. sırada yer almakta. Takım, 9 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi.

Diğer yandan Al Nassr, 3. sırada bulunuyor. Bu takım, 9 maçta 7 galibiyet aldı. Al Nassr, ligin en formda takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Maçın yayıncısı, S Sport+ ve HT Spor olacak. Maçın sonucunun ne olacağını merakla bekliyoruz.

Al-Ittihad Jeddah-Al Draih

23 Ekim 2026 tarihinde saat 18:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Al-Ittihad Jeddah, Al Draih ile mücadele edecek. Ev sahibi Al-Ittihad Jeddah, ligde 4. sıradadır. Takım, 9 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 20’dir.

Konuk takım Al Draih ise ligde 7. sırada yer alıyor. 10 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Al Draih toplamda 15 puan topladı. Maçın yayıncı bilgisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, karşılaşmanın nasıl yayınlanacağı belirsiz kalıyor. İzleyiciler, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Al-Ittihad Jeddah ve Al Draih arasındaki maç, futbolseverler için heyecan dolu geçecektir.

Al Ahli SC-Al Khaleej

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Al Ahli SC, Al Khaleej ile 23 Ekim 2026'da karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00'de başlayacak. Al Ahli SC, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta 6 galibiyet aldı. Bu sayede toplamda 18 puana ulaştı.

Rakip Al Khaleej ise 10. sırada bulunmakta. Al Khaleej, 10 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Takımın puanı ise 12. Maç, HT Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak.

Al Qadsiah FC-Al Hilal

23 Ekim 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Qadsiah FC ile Al Hilal, saat 21:00'de karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için de büyük bir öneme sahip. Al Qadsiah FC, ligdeki 10 maçında 25 puan toplamış durumda. Bu, onları 1. sıraya taşımış. Al Hilal ise 9 maçta 24 puan elde etti. Bu da takımın 2. sırada yer almasına neden oldu. Maç, HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyicilere keyifli bir deneyim sunması bekleniyor. Takımların performansları, bu karşılaşmada belirleyici olacak. Bu nedenle heyecan dolu bir maç izlemek mümkün.

Go Ahead Eagles-Telstar

23 Ekim Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Go Ahead Eagles ile Telstar takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00