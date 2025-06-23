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Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu.

Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Atletico Madrid-Botafogo FR

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Atletico Madrid ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Seattle Sounders-Paris St Germain

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Seattle Sounders ile Paris St Germain takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Dinamo Samarkand-Bunyodkor

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Samarkand ile Bunyodkor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Finn Harps-Dundalk

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Finn Harps ile Dundalk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Treaty United-Wexford

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Treaty United ile Wexford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cobh Ramblers-Kerry FC

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cobh Ramblers ile Kerry FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bray Wanderers-UCD

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile UCD takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Longford Town-Athlone Town

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Longford Town ile Athlone Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Mjondalen-Skeid

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Mjondalen ile Skeid takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Sundsvall-Trelleborgs FF

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Sundsvall ile Trelleborgs FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Helsingborg-Umea

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Helsingborg ile Umea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Operario PR-Novorizontino

24 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Operario PR ile Novorizontino takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Goias-Athletic Club

24 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Goias ile Athletic Club takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Sligo Rovers-Galway United

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Sligo Rovers ile Galway United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bohemians-Shamrock Rovers

23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Bohemians ile Shamrock Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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