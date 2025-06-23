Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Atletico Madrid-Botafogo FR
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Atletico Madrid ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Seattle Sounders-Paris St Germain
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Seattle Sounders ile Paris St Germain takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Dinamo Samarkand-Bunyodkor
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Samarkand ile Bunyodkor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Finn Harps-Dundalk
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Finn Harps ile Dundalk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Treaty United-Wexford
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Treaty United ile Wexford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Cobh Ramblers-Kerry FC
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cobh Ramblers ile Kerry FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bray Wanderers-UCD
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile UCD takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Longford Town-Athlone Town
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Longford Town ile Athlone Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Mjondalen-Skeid
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Mjondalen ile Skeid takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Sundsvall-Trelleborgs FF
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Sundsvall ile Trelleborgs FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Helsingborg-Umea
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Helsingborg ile Umea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Operario PR-Novorizontino
24 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Operario PR ile Novorizontino takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Goias-Athletic Club
24 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Goias ile Athletic Club takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Sligo Rovers-Galway United
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Sligo Rovers ile Galway United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bohemians-Shamrock Rovers
23 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Bohemians ile Shamrock Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
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