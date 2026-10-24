Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Eyüpspor-Kasımpaşa

24 Ekim 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol Süper Lig'de bir maç olacak. Eyüpspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Eyüpspor, 8 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı. Bu nedenle 18. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 8 maçta 3 galibiyet elde etti. Kasımpaşa bu sonuçla 8. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma beIN Sports kanalı üzerinden yayınlanacak. Maç, iki takım için de önemli bir mücadele olacak. Seyircilerin ilgisi yüksek. Herkes maçı heyecanla bekliyor.

Gaziantep FK-Erzurumspor FK

24 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Gaziantep FK, Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Gaziantep FK, ligde 14. sırada. Erzurumspor FK ise 11. sırada bulunuyor. İki takım için de kritik bir maç olacak. Maç, beIN Sports kanalında yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım da galip gelmek için mücadele verecek. Haydi, futbol heyecanı için hazırlanın.

Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler

24 Ekim 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç var. Saat 19:00'da Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşılaşacak. Samsunspor, ligde 17. sırada yer alıyor. Takım, sekiz maçta yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Bu durum, taraftarlarında endişe yaratıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 2. sırada bulunmakta. Bu takım, sekiz maçta 5 galibiyet alarak 17 puan topladı. Amed, formda bir görüntü sergiliyor. Bu zorlu karşılaşma beIN Sports’tan canlı yayınlanacak. Taraftarlar, heyecanla maçı bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Maç, spor severler için keyifli anlar sunacak.

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK

24 Ekim 2026'da saat 13:30'da bir maç yapılacak. Trendyol 1. Lig kapsamında Bandırmaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Bandırmaspor, ligde 10. sırada yer alıyor. Alagöz Holding Iğdır FK ise 3. sırada bulunuyor. Bu mücadele oldukça heyecanlı geçecek. Maçın yayıncısı beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarıdır. İzleyiciler, bu kanallardan maçı izleyebilecek. Maçın sonucu, takımların ligdeki konumlarını etkileyecek. Tüm spor severler için önemli bir etkinlik olacak.

Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor

Trendyol 1. Lig’de önemli bir karşılaşma var. 24 Ekim 2026 tarihinde saat 13:30'da Eminevim Ümraniyespor ile Ekenler Beton Sivasspor mücadele edecek. Eminevim Ümraniyespor, ligde 15. sırada yer alıyor. Ekenler Beton Sivasspor ise 12. sırada bulunuyor.

Bu karşılaşma, iki takım için de büyük bir önem taşıyor. İki takım da galibiyetle ayrılmak isteyecek. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Avaz kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı kaçırmamak için ekran başında yerlerini alacak.

Muğlaspor-İstanbulspor

24 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig’de bir maç oynanacak. Muğlaspor, İstanbulspor ile karşılaşacak. Ev sahibi Muğlaspor, 11 maçta 3 galibiyet elde etti. Ayrıca 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 9. sırada yer alıyor.

Konuk ekip İstanbulspor ise 11 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Bu nedenle 19. sırada bulunuyor. Maç, önemli bir karşılaşma olarak değerlendiriliyor. İzlemek isteyenler için beIN Sports Haber ve TRT Spor’dan canlı yayın yapılacak. Bu karşılaşma, takımların durumu açısından kritik bir öneme sahip. İzleyiciler, heyecan dolu bir futbol karşılaşması bekliyor.

SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

24 Ekim 2026 tarihinde, saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç yapılacak. Bu karşılaşma SMS Grup Sarıyer ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında olacak. Her iki takım için de bu maç büyük bir önem taşıyor. SMS Grup Sarıyer, ligde 8. sırada yer alıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 13. sıradadır. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Takımlar, galibiyet için sahada mücadele edecek. Taraftarların desteği de önemli olacak. Maç öncesindeki hava, takımlar üzerinde etkili olabilir.

Aston Villa-Manchester City

24 Ekim 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Aston Villa, Manchester City ile karşılaşacak. Maç, saat 14:30'da başlayacak. Manchester City, oynadığı 7 maçta 21 puanla lider durumdadır. Aston Villa ise 8 puanla 12. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma futbolseverler için heyecan dolu olacak. Maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi büyük bir heyecanla takip edecek. Tüm gözler, futbol dünyasının bu önemli anına çevrilecek.

Arsenal-Everton

24 Ekim 2026 tarihi, futbolseverler için önemli bir gün. Saat 17:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal ile Everton maçı gerçekleşecek. Arsenal, ligde 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Everton ise 10 puanla 8. sırada bulunuyor. İki takımın mücadelesi merakla bekleniyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. Herkes, iki güçlü takımın performansını görmek istiyor. Arsenal ve Everton, futbolseverlere keyifli bir mücadele sunacak.

Coventry City-Fulham

24 Ekim 2026 tarihi önemli bir maçı gündeme getiriyor. Saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde Coventry City, Fulham ile karşılaşacak. Coventry City, ligdeki durumuyla 18. sıradadır. Fulham ise 19. sırada yer almakta. İki takım da sezonun başında zor günler geçiriyor. Bu durum, maçın önemini artırıyor. Her iki ekip de galibiyet arayışında olacak. Maç, kritik bir mücadeleye sahne olacak. Maçın yayıncısı ise beIN Sports 4 olarak belirlendi.

Chelsea-Tottenham Hotspur

Chelsea, Tottenham Hotspur ile 24 Ekim 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Başlama saati 19:30 olarak belirlendi. Chelsea, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladıkları puan sayısı 13.

Tottenham Hotspur ise zorlu bir durumda. 17. sırada yer alıyorlar. 7 maçta sadece 1 galibiyet elde ettiler. Toplamda 6 puanları bulunmakta. İki takım arasında heyecan dolu bir mücadele bekleniyor. Bu karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir maç.

Paderborn 07-Hamburger SV

24 Ekim 2026 tarihinde saat 16:30'da, Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir mücadele yaşanacak. Paderborn 07 ile Hamburger SV karşılaşacak. Paderborn 07, ligde 16. sırada yer alıyor. Bu takım, 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Toplamda 5 puana sahip.

Hamburger SV ise daha iyi bir durumda. Bu takım, 9 puanla 9. sırada bulunuyor. 6 maçta 3 galibiyet aldı. Maç, S Sport+ kanalından yayınlanacak. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı ekranlardan takip edebilecek. Bu mücadele, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

Augsburg-Union Berlin

Almanya Bundesliga Ligi’nde bir maç gerçekleşecek. 24 Ekim 2026 tarihinde Augsburg ile Union Berlin karşılaşacak. Mücadele saat 16:30’da başlayacak.

Augsburg, 10. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 2 galibiyet elde etti. Toplamda 8 puana sahip.

Union Berlin ise 17. sırada bulunuyor. Bu takım, 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Topladığı puan sayısı 5.

Maç, S Sport+ kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan dolu mücadeleyi takip edebilir.

RB Leipzig-Elversberg

24 Ekim 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. RB Leipzig, Elversberg ile karşılaşacak. Maç saat 16:30'da başlayacak. İki takım arasındaki rekabet dikkat çekiyor. RB Leipzig, şu an ligde 7. sırada. Elversberg ise 6. sırada yer alıyor. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Maç S Sport+ kanalı üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar, maçı heyecanla bekliyor. Bu karşılaşma, takımların ligdeki durumunu etkileyecek. Özellikle RB Leipzig, puan alarak yükselmek istiyor. Elversberg de hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek.

FC Köln-Schalke 04

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. 24 Ekim 2026 tarihinde FC Köln, Schalke 04 ile karşılaşacak. Maç, saat 16:30'da başlayacak. FC Köln, ligde 12. sırada yer alıyor. Schalke 04 ise 15. sırada bulunuyor. İki takım da puan almak için sahaya çıkacak. Bu mücadele, izleyicilere büyük heyecan sunacak. Karşılaşma S Sport+ kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, maçı takip edebilir. Keyifli bir etkinlik olması bekleniyor.