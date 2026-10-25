Bugün hangi maçlar var? 25 Ekim Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Tümosan Konyaspor-Gençlerbirliği

25 Ekim 2026 tarihinde, saat 16:00'da Trendyol Süper Lig mücadelesi gerçekleşecek. Tümosan Konyaspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 15. sırada bulunuyor. Bu maç, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, her iki takımın performansını canlı izleme fırsatı bulacak. Bu tür karşılaşmalar, hem rekabeti artırır hem de heyecanı yükseltir. Konyaspor ve Gençlerbirliği, galibiyet için mücadele verecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerini alacak. Uzun bir bekleyişin ardından, heyecan doruğa çıkacak.

Göztepe-Arca Çorum FK

Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma var. 25 Ekim 2026 tarihinde saat 19:00'da başlayacak. Göztepe, Arca Çorum FK ile mücadele edecek. Göztepe, ligde 13. sırada yer alıyor. Arca Çorum FK ise 9. sırada. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Takımlar, sezonun önemli anlarından birine çıkacak. Her iki ekip de üç puan için mücadele edecek. Sonuç, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. İzleyiciler, maçta keyifli anlar yaşayacak.

Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor

25 Ekim 2026 tarihinde, Trendyol 1. Lig maçında Batman Petrolspor ile Turka Esenler Erokspor karşılaşacak. Maç saati 13:30 olarak belirlenmiştir. Ev sahibi ekip Batman Petrolspor, ligde 5. sırada yer alıyor. Rakibi Turka Esenler Erokspor ise 15. sırada bulunuyor. Bu mücadele, beIN Sports Max 1 ve TRT Kürdi kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı dikkatle izleyecek. İki ekip de galip gelmek için sahada var gücüyle mücadele edecek. Maçın sonucu, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor

Günün Maç Programı

Trendyol 1. Lig’de bugün önemli bir mücadele var. Orfa Yapı Pendikspor, Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak. Maç, 25 Ekim 2026 tarihinde saat 13:30’da başlayacak. Orfa Yapı Pendikspor, ligde 18. sırada yer alıyor. Takım, 11 maçta 2 galibiyet aldı. Toplamda 10 puana sahipler.

Metro Holding Kayserispor ise farklı bir konumda. Ligdeki liderliğini sürdürüyorlar. Yine 11 maçta 8 galibiyet elde ettiler. Bu sayede 26 puana ulaştılar. Maçın yayıncı kuruluşları beIN Sports 2 ve TRT Spor. Heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor. İzleyiciler, bu maçı kaçırmamalı.

Antalyaspor-Bodrum FK

25 Ekim 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Antalyaspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, ligdeki sıralamasında 8. sırada bulunuyor. Takım, 11 maçta 18 puan elde etti. Bodrum FK ise 12. sırada yer alıyor. O da 11 maçta yalnızca 14 puan toplayabildi. Maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Taraflar arasındaki bu mücadele, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İki takım da önemli bir galibiyet için mücadele edecek. Seyirciler heyecan dolu bir karşılaşma izleme fırsatına sahip olacak. Bu eşleşmenin sonucunun ligi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor

25 Ekim 2026 tarihi önem taşıyor. Saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Bursaspor ile karşılaşacak. Keçtaş Ankara Keçiörengücü, ligde 11 maç yaptı. Takım, 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Toplamda 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 11 maçta 8 galibiyet aldı. Ayrıca 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik bulunuyor. Bursaspor, 25 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, maçı bu kanallardan takip edebilir. Maçın heyecanı şimdiden hissedilmeye başlandı. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı bekliyor.

Liverpool-Brighton & Hove Albion

25 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de Liverpool, Brighton & Hove Albion ile mücadele edecek. Bu maç, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Liverpool, 7 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puana ulaştı. Bu sonuçlarla 5. sırada yer alıyorlar. Brighton & Hove Albion ise 7 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 16 puanla 3. sırada bulunuyor. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından izlenebilecek. İki takım da sahada iyi bir mücadele sergilemek isteyecek.

Crystal Palace-Newcastle United

25 Ekim 2026'da saat 17:00'de bir maç gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi kapsamında Crystal Palace ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Crystal Palace, ligde 16. sırada yer alıyor. Newcastle United ise 14. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu karşılaşma önemli bir mücadele olacak. Maç, beIN Connect ve TOD platformları üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçı izlemek için ekran başına geçecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele verecek. Ligdeki konumları, maçın önemini artırıyor.

Hull City-Brentford

25 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de Hull City ile Brentford arasında bir maç oynanacak. Bu mücadele, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. İki takım için bu maç oldukça önemli. Hull City, ligde 11. sırada yer alıyor. Brentford ise 7. sırada bulunuyor. Takımların ligdeki konumları bu maçla şekillenecek. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanıyor. Bu mücadele, taraftarlar açısından da keyifli geçebilir.

Manchester United-AFC Bournemouth

25 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de Manchester United ile AFC Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Her iki takım da zor bir süreçten geçiyor. Manchester United, ligde 15. sırada bulunuyor. AFC Bournemouth ise 17. sırada yer alıyor. İki takım da sezon boyunca istikrarsız sonuçlar elde etti. Sahada önemli bir mücadele vermek zorundalar. Bu karşılaşma, beIN Sports 4 kanalında yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir maç olacağı kesin.

Sunderland-Leeds United

25 Ekim 2026 tarihinde saat 19:30'da Sunderland ile Leeds United karşılaşacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi kapsamında yapılacak. Sunderland, 20. sırada yer alıyor. Takım, 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Toplamda 4 puana sahip.

Leeds United ise 8. sırada bulunuyor. Bu takım, 7 maçta 2 galibiyet elde etti. 10 puan toplayarak güçlü bir performans sergiliyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan dolu karşılaşmayı takip edebilecek.

TSG Hoffenheim-Bayer Leverkusen

25 Ekim 2026'da saat 17:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç var. TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. TSG Hoffenheim, ligde 14. sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen ise 4. sırada bulunuyor. Mücadele, S Sport+ kanalında yayınlanacak. Taraftarlar bu maça büyük ilgi gösterecek. İki takım da mücadele edecek. Bu maç, ligdeki sıralamaları etkileyecek bir karşılaşma olacak.

Freiburg-Bayern Münih

Freiburg ile Bayern Münih arasındaki maç, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek. Almanya Bundesliga Ligi'nde sahne alacaklar. Maç saati 19:30. Freiburg, ligde 6 maçta 4 galibiyet elde etti. 1 mağlubiyet yaşadı. 1 de beraberlik aldı. Takımda toplam 13 puan var. Bu, Freiburg'un 3. sıraya yerleşmesine sebep oldu. Bayern Münih ise 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu takım, 14 puanla 2. sırada bulunuyor. Maç, S Sport+ kanalında yayınlanacak. Izleyiciler keyifli bir mücadele bekleyebilir.

Inter-Fiorentina

25 Ekim 2026 tarihinde saat 14:30'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Inter, Fiorentina'yı konuk edecek. Ev sahibi takım Inter, ligde 2. sırada bulunuyor. 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 19 puanları var.

Ziyaretçi takım Fiorentina ise zorlu bir süreçten geçiyor. Şu an 18. sıradalar. 7 maçta yalnızca 1 galibiyet almış durumdalar. Toplam puanları 4. Bu mücadele, tüm futbolseverler için ilgi çekici olacak. Maç, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlar yaşamaya hazırlanmalı.

Genoa-Venezia

25 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Genoa, Venezia ile karşılaşacak. Genoa, ligde 17. sırada yer alıyor. Venezia ise son sırada, yani 20. pozisyonda bulunuyor. Bu karşılaşma büyük heyecan yaratacak. Maç, S Sport+ ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Sonuç, ligdeki durumlarını etkileyebilir. Maç öncesi tahminler merak ediliyor. İzleyiciler, bu karşılaşmanın sonucunu merakla bekleyecek.