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  4. Bugün hangi maçlar var? 25 Nisan Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 25 Nisan Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.04.2025 08:00
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Sporseverleri ekran başına kilitleyecek maçları sizler için derledik. Bugün televizyonda hangi maçlar var? İşte 25 Nisan 2025 Cuma gününün maç programı, saatleri ve kanalları...

Bugün hangi maçlar var? 25 Nisan Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

25 Nisan 2025'te saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile mücadele edecek. Beşiktaş, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 30 maçta 13 galibiyet elde etti ve 49 puana sahip. Atakaş Hatayspor ise 18. sırada bulunuyor. Bu takım, 30 maçta sadece 4 galibiyetle 19 puanda kaldı. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Vfb Stuttgart-FC Heidenheim

25 Nisan 2025 tarihinde saat 21:30'da, Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. Vfb Stuttgart ile FC Heidenheim karşı karşıya gelecek. Vfb Stuttgart, lig sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Bu sezon 30 maçta 11 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Topladığı puan sayısı 41. FC Heidenheim ise 16. sırada bulunuyor. Bu takım, 30 maçta 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Toplam puanı ise 22. FC Heidenheim, bu sezon zor bir süreç geçiriyor. Maç, Tivibu Spor ve beIN Sports 3 kanallarından canlı yayınlanacak.

Paris St Germain-Nice

25 Nisan 2025 tarihinde saat 21:45'te Fransa Ligue 1 kapsamında Paris Saint-Germain ile Nice karşılaşacak. Maç, Paris Saint-Germain'in evinde oynanacak. Paris Saint-Germain, ligde lider konumda. Takım, oynadığı 30 maçta 24 galibiyet aldı. Toplamda 78 puan topladı. Rakibi Nice ise 5. sırada yer alıyor. Nice, geride kalan 30 maçta 14 galibiyet elde etti. Toplam puanı 51. Bu önemli mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Stoke City-Sheffield United

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Stoke City ile Sheffield United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

RKC Waalwijk-Utrecht

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan RKC Waalwijk ile Utrecht takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45

Feyenoord-PEC Zwolle

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Feyenoord ile PEC Zwolle takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Beerschot VA-Kortrijk

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Beerschot VA ile Kortrijk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Famalicao-Braga

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Famalicao ile Braga takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Hartberg-Grazer AK

25 Nisan Cuma 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Hartberg ile Grazer AK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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