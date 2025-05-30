Bugün hangi maçlar var? 30 Mayıs Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Onvo Antalyaspor-Trabzonspor

30 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Onvo Antalyaspor, ligde 14. sırada bulunuyor. Takım, 35 maçta 12 galibiyet elde etti. Toplamda 44 puana sahipler. Trabzonspor ise 7. sırada yer alıyor. Trabzonspor’un 35 maçta 12 galibiyeti var. Ekibin toplam puanı 48. Maç, beIN Sports 2 ve beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Kasımpaşa-Göztepe

30 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk edecek. Bu karşılaşma Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Her iki takım da ligde 47 puana sahip. Kasımpaşa, 9. sırada yer alırken, Göztepe 8. sıradadır. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports kanallarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Rams Başakşehir

30 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Galatasaray, bu maçta lider konumda yer alıyor. Rams Başakşehir ise 5. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalı üzerinden yayınlanacak.

Aarau-Grasshopper

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Aarau ile Grasshopper takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Castellon-Real Zaragoza

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Castellon ile Real Zaragoza takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Viktoriya Sumy-Nyva Ternopil

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Viktoriya Sumy ile Nyva Ternopil takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Prykarpattya-Metalurg Zaporizhya

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Prykarpattya ile Metalurg Zaporizhya takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Podillya-Khmelintskyi-FC Dinaz Vyshhorod

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Podillya-Khmelintskyi ile FC Dinaz Vyshhorod takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Minai-FSC Mariupol

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Minai ile FSC Mariupol takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Thor Akureyri-Fylkir

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Thor Akureyri ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Fjolnir-IR Reykjavik

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fjolnir ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Leiknir R.-Grindavik

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Keflavik-HK Kopavogs

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Selfoss-Njardvik

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Selfoss ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Becamex Binh Duong-Cong An Ha Noi

30 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Becamex Binh Duong ile Cong An Ha Noi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00