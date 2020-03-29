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Buharkent MYO Dezenfektan Üretimine Başladı

AYDIN HABERLERİ  | 29.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

kapalı alan dezenfektanı üretimine başladı.Prototip aşamasında olan ve küçük bir bütçe ile Buharkent MYO’da bulunan Bitkisel Hammadde ve Ürün Geliştirme Merkezi Laboratuvarında kurulan sistem, öğretim üyeleri tarafından tasarlandı ve çalışmaya alındı.

kapalı alan dezenfektanı üretimine başladı.

Prototip aşamasında olan ve küçük bir bütçe ile Buharkent MYO’da bulunan Bitkisel Hammadde ve Ürün Geliştirme Merkezi Laboratuvarında kurulan sistem, öğretim üyeleri tarafından tasarlandı ve çalışmaya alındı. İlk üretimini yapan sistemden alınan örneklerde, yeterlilik düzeyinde dezenfektan içeriği olduğu tespit edildi.

Sistem alkol içermiyor, dışa bağımlılık gerektirmiyor
Alkol içermeyen ve dışa bağımlı hammadde gerektirmeyen sistemin pandemiden dolayı artan ihtiyaçlar dolayısıyla önem taşıdığını belirten,
Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı, dezenfektanı öncelikle açık ve kapalı alanların dezenfeksiyonu amaçlı üreteceklerini daha sonra ise el dezenfektanının yapımına başlayacaklarını ifade etti. Kırmacı, “Yüksek Okulumuz ve Araştırma Merkezimiz çeşitli alanlarda AR-GE çalışmalarını düzenli olarak sürdürmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden olan dezenfektan konusu üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Can Söyleci’nin kontrolünde önümüzdeki hafta el dezenfektanı üretimimizi de başlatmayı planlıyoruz. Öncelikle Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve diğer fakülte ve yüksekokullarımızda ihtiyaç duyulan dezenfektan üretimini karşılamayı hedeflemekteyiz. İlk aşamada Buharkent Beledeyesi’nin desteği ile ihtiyacımız olan ekipmanları minimum düzeyde tamamlayarak, Buharkent’de kullanılan sokak dezenfektanlarını ürettik. Zamanla gerekli altyapıyı oluşturmamız halinde talep eden tüm kurum ve kuruluşlar için de üretim yapabileceğiz.” dedi.

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