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Buharkent’te Kovid-19 ve asayiş denetimi yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 12:00 | Son Güncelleme

Aydın-Denizli sınırında bulunan Buharkent ilçesinde ilçe protokol üyeleri karayolu üzerinde Kovid-19 ve asayiş denetimi yaptı.

Aydın-Denizli sınırında bulunan Buharkent ilçesinde ilçe protokol üyeleri karayolu üzerinde Kovid-19 ve asayiş denetimi yaptı. Ekiplerin kullandığı teknolojik cihazlar sayesinde toplu taşıma araçlarının denetimlerinin çok kısa sürmesi yolcu ve sürücüleri mutlu etti.
Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, İlçe Emniyet Amiri Vekili Fatih Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Tevfik Ural, Nazilli Bölge Trafik Amiri Mehmet Gençoğlu, birim sorumluları ve personellerin katıldığı denetimlerde, İlçe Jandarma uygulama noktasında Denizli yönünden Nazilli yönüne giden toplu taşıma araçlarındaki yolcular kontrol edildi. Kovid-19 ve asayiş denetimi yapan ekiplerin, Aydın’a girişlerde yakalaması olan veya filyasyonda bulunan, temaslı ve hasta olan yolcularla birlikte sürücülerin ile giriş yapmalarına engel olmayı amaçladıkları öğrenildi.
Denetimler sırasında ekiplerin kullandığı teknolojik cihazlar sayesinde toplu taşıma araçlarının denetimlerinin çok kısa sürmesi yolcu ve sürücüleri mutlu etti. Uygulamadan memnun kalan sürücüler, “Biz zaten maskesiz yolcu almıyoruz. Pandemi kurallarına uygun sayıda yolcu aldığımız gibi maskesi olmayan yolcularımıza da maske veriyoruz. Bu tür denetimler hem hastalığın yayılmasında hem de asayiş açısından sakıncalı kişilerin yakalanmasında büyük önem taşıyor. Ekiplerin teknolojiyi kullanmaları sayesinde denetimler de çok kısa sürdüğü için fazla beklemeden yolumuza devam edebiliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “İçişleri Bakanlığımızı çıkarttığı genelge ile şehirler arası taşımacılığı yapan otobüsler, minibüsler ve personel taşımacılığı yapan özel servislerle diğer tüm otobüs ve minibüsler bugün olduğu gibi emniyet ve jandarma birimlerimizce sık sık denetlenmektedir. HES kodu, kapasitede yüzde 50 şartı, maske-mesafe, hijyen noktasında denetimler gerçekleştiriyoruz. Uygulamalar sürekli ve aralıksız bir şekilde yapılıyor. Günde yaklaşık 250 civarı vatandaşın HES kodu ve GBT’si sorgulanıyor. Aynı uygulamayı ilçemiz genelinde de günlük 100-150 kişi arası sorgulama yapmaktayız. Buharkent sınırları içerisinde diyebiliriz ki hemen hemen hergün 400-450 kişi kontrol edilmektedir. Buradaki amacımız; filyasyona uymayan, temaslı veya pozitif olan, kurallara uymayarak sahaya çıkan kişilerin tespitinin yapılmasıdır. Bu durumda olanlara da gerekli cezayi işlemler uygulanmaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımıza da bilgilendirme yapmaktayız. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, vatandaşlarımıza da kurallara uymaları konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda aynı anda da asayiş yönünden kontroller de yapılmış oluyor. Aydın’ın en doğusu olan Buharkent ilçemizden girişlerde dikkatli davranmaya devam edeceğiz. Emeği geçen jandarma ve emniyet birimlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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