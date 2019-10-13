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Buket Aydın'ın sınırdaki tarzı olay oldu! 'Benim kılık kıyafetime laf atan...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

Kanal D Ana Haber'i sunan Buket Aydın, terör örgütü PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgede verdiği pozun eleştirilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Aydın tepkilere sert yanıt verdi.

Buket Aydın'ın sınırdaki tarzı olay oldu! 'Benim kılık kıyafetime laf atan...'

Kanal D Haber spikeri Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti ve orada verdiği pozu sosyal medya hesabı Instagram'dan "Saldırsanız da buradayız" notuyla yayınladı. Makyajlı görüntüsü ve takılarıyla çok sayıda eleştiri aldı.

FOTOĞRAFLARI TEPKİ ÇEKTİ

Kanal D Ana Haber sunucusu olan Buket Aydın, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad ve Azez'de başlatılan operasyon kapsamında PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti. Operasyonla alakalı haberleri yerinde sunmak isteyen Aydın'ın bölgede çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti.

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ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Aydın, "Benim kılık kıyafetime laf atan Ferrari marka arabasıyla gündem olan bir "gazeteci" Hayatımda öyle bir arabaya binmedim. Alacak param da olmadı. Keşke sen de sınıra gitsen. Lüks spor arabanla git istersen yeter ki git vallahi bir şey demeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın bu sözleri daha önce kendisine "Buket Aydın’ın sınır bölgesinden fotoğraflarını çok beğendim. Tam Instagramlık. Hatta bir moda dergisine koyulabilecek kıvamda. Hatta altına, 'kamuflaj pantolon: Dolce Gabbana 2000 dolar, çelik yelek görünümlü üst: Louis Vuitton 4800 dolar. Rolex saat: 34 bin dolar'” diye de yazılabilir. Tek sorun bu pozların gerçek savaş ortamında verilmiş olması" diyerek tepki gösteren Fatih Altaylı'ya olduğu iddia edildi.


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Buket Aydın Buket Aydın savaş

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