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  4. Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış! "Evlilik düşünmüyor değilim ancak o kişi..."

Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış! "Evlilik düşünmüyor değilim ancak o kişi..."

02.04.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Buket Aydın'dan evlilik hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. 2020 yılında eşi Erce Baykal'dan boşanan Buket Aydın ikinci bir evliliğe sıcak baktığını ima etti. Sosyal medya hesabından takipçilerin sorularını cevaplayan Aydın, sorulan her soruya içtenlikle cevap verdi.

Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış! "Evlilik düşünmüyor değilim ancak o kişi..."

Buket Aydın bilindiği gibi 2020 yılında 7 yıllık evliliğine nokta koymuştu. Ünlü gazeteci, ikinci bir evlilik hakkındaki düşüncelerini takipçileri ile paylaştı.

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan gazeteci Buket Aydın, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Aydın, hayranlarının her sorduğu soruya açık bir şekilde cevap verdi.

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"NİYE DÜŞÜNMEYEYİM DOĞRU KİŞİ İLE OLURSA"

Buket Aydın Instagram'ın hikaye kısmından takipçilerinin "İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi.

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Aydın; "Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey" dedi. Hayranlarına verdiği bu cevap üzerine Buket Aydın'ın evlilik için henüz doğru bir kişiyi bulamadığı ancak bulduğunda ikinci bir evliliğe sıcak yaptığı yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Buket Aydın
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