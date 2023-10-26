YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Bulanık’ta "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

Bulanık’ta "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

26.10.2023 12:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Bulanık’ta "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

150 öğrencinin katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde başlayıp belediye binası önünde son bulan yarışmada, sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Burada konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, gençleri spora teşvik etmek istediklerini anlatarak, "Spora yön verecek bireyler yetiştirmeyi, spora ilgiyi artırarak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. İlçemizdeki bütün imkânların tamamını gençliğin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere madalya ve kupalarının 29 Ekim günü etkinlikleri çerçevesinde verileceği belirtildi.
Gençlik Koşusu’na Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Sağlık Grup Müdürü Ayşegül Mutlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya ve beden eğitimi öğretmenleri de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da karısını tabancayla öldüren zanlı tutuklandıAdana'da karısını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
Salihli’de 100. yıl için 1923 fidanSalihli’de 100. yıl için 1923 fidan
Hız kesmeden devam eden trafik denetimlerinde 7 milyon lira ceza uygulandıHız kesmeden devam eden trafik denetimlerinde 7 milyon lira ceza uygulandı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 27 Ekim Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:28
Öğle
12:03
İkindi
15:00
Akşam
17:28
Yatsı
18:45

Muş Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Cuma

Emin eczanesi
Bulanik
Derman eczanesi
Varto
Büyük eczane eczanesi
Malazgirt
Büyük eczanesi
Haskoy
Hisar eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Hamile olduğunu bilmeden doğum yaptı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Hamile olduğunu bilmeden doğum yaptı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.