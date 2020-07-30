Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Hakkari’de bir kişi sanayi sitesinde bulduğu ve içinde 4 bin TL olan cüzdanın sahibini bulup teslim etti.

Hakkari’nin Merzan Mahallesi sanayi sitesine giden Emrullah Kara isimli duyarlı bir vatandaş, yerde bir cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı yanına alarak sahibine aramaya başlayan Kara, kısa sürede Yeni Mahallede bulunan cüzdan sahibine ulaşmayı başardı. Cüzdan sahibi emekli müdür E.Ö.’yü telefonla arayan Kara gelip cüzdanını almasını istedi. İçinde 4 bin TL bulunan cüzdanı sahibine teslim eden Kara, "Allah bana haram para nasip etmemesin. İnsanlık görevini yerine getirerek cüzdanı sahibine teslim ettim ve yüzündeki mutluluk bana dünyaya bedel idi" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen E.Ö., ise kendisinin emekli olduğunu belirterek duyarlı Hakkarili vatandaşa teşekkür etti.

