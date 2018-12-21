Bülent Korkmaz: Fenerbahçe karşısında kazanmak istiyoruz

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında pazartesi günü sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Korkmaz, maç eksiği olan ve genç oyuncuların ortaya koyduğu performansın sevindirici olduğunu dile getirdi.

İlk yarının son maçını sahalarında Fenerbahçe ile oynayacaklarını kaydeden Korkmaz, ”Zor karşılaşma olacak. Özellikle bizim için sakat ve cezalı oyuncuların çok olmasının ardından ideal 11’imizi oluşturmaya çalışacağız. Ama Fenerbahçe karşısında kesinlikle çok koşmamız, çok mücadele etmemiz ve bütün halinde oynamamız lazım. En büyük avantajımız taraftarımız, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kazanmak istiyoruz"

Pazartesi günü Fenerbahçe’den fazla koşup, mücadele edip takım halinde oynamaları halinde gülen tarafın kendilerinin olacağının altını çizen Bülent Korkmaz, “Her maçı çıkış kapısı olarak görüyoruz. Çok önemli bir takımla oynayacağız. Türkiye’nin büyük, şampiyon olmuş, kulüplerinden biri, şu anki mevcut durumu aldatıcı olabilir sezonun ikinci yarısında farklı olacaklarını düşünüyorum. Biz kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Takım halinde kim kompak oynuyorsa, rakibinden fazla koşup mücadele ediyorsa o takım kazanıyor. Bunun üzerinde önemle duruyoruz” diye konuştu.