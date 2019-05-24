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Bülent Korkmaz: Fenerbahçe'yi yenersek ligi 5. bitirme ihtimalimiz var

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 24.05.2019 17:31 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçına değinerek, "Fenerbahçe’ye yenilirsek sıralamada üzerimize çıkacak. Biz puan alırsak, kazanırsak 5'incilik ihtimali var ama 6'ncılık kesin" dedi.

Bülent Korkmaz: Fenerbahçe'yi yenersek ligi 5. bitirme ihtimalimiz var

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sezonun değerlendirmesini yapan Korkmaz, bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçına değindi.

Alınacak sonuca göre sıralamadaki yerlerinin belli olacağını belirten Korkmaz, "Sonuca göre ilk 5 ile 9 arasında yerimizi belirleyeceğiz. Sezon başının ilk 2 haftasını saymaz isek geri kalan bütün bölüm sıralamasında ilk 10 içerisinde yer aldık. Oyuncularımızın gösterdiği performans bizi buraya taşıdı. Bu konuda oyuncularımıza saha içi ve saha dışı davranışından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Korkmaz, sezon başında Antalyaspor hakkında ‘Ligden düşer’ söylemlerini hatırlatıp, sezon sonundaki konuşmaların olumlu yönde değiştiğine dikkat çekti. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetime teşekkür eden Korkmaz, takımının ilk devrede 27 puan topladığını, ikinci yarıda ise 18 puan toplayıp 52 gol yediğini söyledi.

"TAKIMIMIZI DOĞRU OYNATMIŞIZ"

Sezon boyunca 7 maçta konsantrasyon dağılma sorunu yaşadıklarına işaret eden Korkmaz, şunları söyledi:

"Önümüzdeki sezon bu işi halletmemiz lazım. Sonuç ne olursa olsun her maçta konsantrasyonu daha da yükseltmek gerek. Biz konsantrasyondan ve oyun disiplininden kopan takım değiliz. Başta 9 maçta gol yedik, 9 maçta ise gol yemedik. Takım savunmasını doğru yapan, takım oyununu doğru yapan ve pozisyon geliştiren ekip olduğumuzu görüyoruz. Takımımızı doğru oynatmışız. Oyuncular da doğru algılamış ve geri bildirimi doğru vermiştir."

Gelecek sezon planlaması ile ilgili de görüşlerini açıklayan Korkmaz, "Doğru yapılanma ve planlama, doğru transfer yaparak takımın yaş ortalamasını düşünerek gelecek sene daha iyi oynayan takım yapmalıyız" diye konuştu

"5. OLMA İHTİMALİMİZ VAR"

Pazar günün sezonun son maçında çıkacakları Fenerbahçe maçına da değinen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk devrede golsüz sona eren karşılaşmada takımda 6 eksik oyuncumuz vardı. Pazar günü oynanacak maça iyi hazırlandık. Fenerbahçe bizi yendiğinde sıralamada üzerimize çıkacak. Fenerbahçe’ye yenilirsek sıralamada üzerimize çıkacak. Biz puan alırsak, kazanırsak 5. olma ihtimali var ama 6. olmamız kesin. Fenerbahçe son haftalarda kazanarak gelen takım. Ersun Yanal da kazanmak ve sıralamadaki yerlerini yukarıya taşımak isteyecek. Hem onlar hem de bizim için önemli maç. Sezonun tamamında çalışmamızın emeğini bu maçta almak istiyoruz. Mücadelenin de en üst seviyede olacağını düşünüyorum."

"İLK DEFA ÇALIŞTIRDIĞIM BİR TAKIMDA SEZONU TAMAMLADIM"

Korkmaz, Antalyaspor’daki geleceğine ilişkin soruya da, "Başkanımız bize devre arası teklifi yaptı. Ben opsiyon olarak değil proje takımı olarak baktım. 41 puanı görelim sonra problem yok ve 41 puandan sonra ben kendi sözümü verdim. Ben her zaman için uzun süreli kontrat olursa, başkanın ve benim düşündüğüm Süper Lig'deki sıralamamızı 3-5 sene içerisinde görebileceğiz. Kontratta sorun yok. İlk defa çalıştırdığım takımda bir sezonu tamamladım. Bu çok güzel bir şey" cevabını verdi.

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