Bülent Korkmaz: Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla galibiyet serisi yakalayacaklarını söyledi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sahalarında 3-0 mağlup oldukları Kasımpaşa maçında iyi oynamadıklarını, kırılma anlarının lehlerine olmadığını belirtti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin son iki haftada düşündükleri gibi doğru bir biçimde çalışmadığını öne süren Korkmaz, "Kırılma anında penaltı verilseydi, belki oyunun şekli değişirdi. Artık söylemekten bıktım, orta hakem hata yapar, VAR sistemindeki hakem hata yapmaz. Hata varsa art niyet vardır. Bu tek bizim için değil diğer maçlarda da aynı şey oluyor. Bunu biz çözüme ulaştırmayacağız. Ulaştıracak olan kişiler belli. Hem futbolun seyri hem de hak hukuk açısından bunu söylüyorum." diye konuştu.

Korkmaz, takım olarak zor bir dönemeçte olduklarını ancak henüz sezon başı olmasının bir avantaj olduğunu vurguladı.

Alacakları bir galibiyetle çıkışa geçeceklerine inandığını dile getiren Korkmaz, şunları ifade etti: