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Bülent Uygun: Teknik adamların idman metodu değişecek

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 03.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir" açıklamasını değerlendirdi.

Bülent Uygun: Teknik adamların idman metodu değişecek

Yaklaşık 60 günlük bir aranın olacağını ifade eden deneyimli teknik adam, "Teknik direktörler artık başka idman metodları geliştirecek. Futbolcuların sürekli sağlıklı vatandaşlarımızın yaptığı gibi evlerinden çalışması handikap olur. Bu programa göre bizler de farklı antrenman yöntemlerini bulacağız. Ancak öncelikle sağlığımızı düşüneceğiz" dedi.

Haziran ayında liglerin oynatılması durumunda taraftarları da düşünmeleri gerektiğini ifade eden Uygun, "15 Temmuz'da halkımız nasıl darbe girişimine sokaklara çıkarak dur dediyse, arma sevdası için de statlara gelecektir. Bu nedenle maçlar seyircili oynanırsa statlarımızda da sosyal mesafeyi korumalıyız. Kapasitenin yarısı kadar futbolsever maçlara alınabilir. Yaradandan ötürü bizler yaratılanı seviyoruz. Halkımızı düşünmeliyiz. Dediğim gibi Koronavirüs salgınını atlatmak ve sağlıklı bir yapıya kavuşmak en öncelikli isteğimiz" yorumunu yaptı.

(DHA)

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Yukatel Denizlispor Spor Toto Süper Lig bülent uygun

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