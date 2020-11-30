YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Bulut: “Hersek Lagünündeki projeler Türkiye’ye örnektir”

Bulut: “Hersek Lagünündeki projeler Türkiye’ye örnektir”

YALOVA HABERLERİ  | 30.11.2020 12:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut ve beraberindeki heyet, Altınova’yı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut ve beraberindeki heyet, Altınova’yı ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcısı Bulut Altınova Hersek Sulak Alanı içerisinde yapılan projelerin önemine değinerek, “Bu projeler, eko turizm açısından çok önemlidir. Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ülkemiz açısından örnek projelerdir” dedi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yöneticilerini ilçede ağırladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut, Hassas Alanlar Daire Başkanı Mehmet Özdemir, Sulak Alanlar Şube Müdürü Serhan Çağırankaya, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Abdulkadir İnci ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, Altınova’yı ziyaret ettiler. Başkan Oral, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bulut ve beraberindeki heyet, Altınova Hersek Lagünü Sulak Alanında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açılışını yaptığı Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesindeki son durumunu yerinde incelediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
1/

Yalova Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:59
Öğle
12:57
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Yalova Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Dörtyol Eczanesi
Merkez
Özkaya Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Liman Eczanesi
Cinarcik
Selin Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.