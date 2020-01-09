Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandı

Diyarbakır’ın Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mehmet Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirilen Bulut, yaptığı başarılı çalışmaların ardından tekrar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Konu ile ilgili bilgi veren Bulut, yaklaşık 6 ay Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttüğünü söyledi. Bulut, “Kocaköy’de 3 projemiz Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. 17 ilçe içerisinde 3 projesi kabul edilen tek ilçe olduk. Daha önce Gençlik Projeleri başvuruları bile yapılmamıştı, bizim dönemimizde 70 proje başvurusu gerçekleştirdik. Ayrıca, TÜBİTAK projeleri ve GAP Kalkınma Ajansı koordinesinde Kocaköy yakın mesafeler etkinliğini gerçekleştirdik. Tüm köy okullarımızı ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Kocaköy’de daha önce gerçekleştirilmeyen öğretmen zümre toplantılarını gerçekleştirerek öğretmenlerimizin sorun ve sıkıntılarını dinledik. Tüm bu çalışmaları Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yasin Yunak’ın katkıları ile gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarımızın ardından Bakanlık tarafından tekrar il milli eğitim müdür yardımcılığı görevine atamam gerçekleştirildi. Bizi bu göreve getiren yöneticilere teşekkür ederiz” dedi.

