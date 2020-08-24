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Bulut’tan Malazgirt Zaferinin yıl dönümü mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 24.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Malazgirt Zaferi’nin 949.

Bulut’tan Malazgirt Zaferinin yıl dönümü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Malazgirt Zaferi’nin 949. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Bulut, Sultan Alparslan’ın liderliğindeki Türk Ordusu’nun, Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi’nin 949. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Bulut, “ Malazgirt Savaşı, Türk Milleti’nin kaderini değiştiren en şanlı zaferlerimizden birisidir. 26 Ağustos 1071’de şehit olmayı göze almış ve ant içmiş Sultan Alparslan liderliğindeki Türk Ordusu, kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusunu yenerek, Türk Milleti’ne Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açmış ve ebedi bir vatan edindirmiştir. Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur. Malazgirt Zaferi, Türk milletine yeni bir yurt, yeni bir tarih hazırlamasının yanında, Dünya tarihinde de bir dönüm noktası olmuştur. Malazgirt Zaferi’yle, Bizans’ın baskıya, zorlamaya, sömürüye ve adaletsizliğe dayalı yönetim anlayışına Anadolu topraklarında son verilmiş, bu coğrafyadaki halklara Türk Milleti’nin kadim zamanlara dayanan adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışı gösterilmiştir. Sultan Alparslan’ın adaleti, merhameti ve hoşgörüsü bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur. Bugün milletimiz aynı inanç ve kararlılıkla kardeşliğine sahip çıkmakta, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için birlikte çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümünde Anadoluyu bizlere ebedi vatan kılan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

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