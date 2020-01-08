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  4. Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.01.2020 01:06 | Son Güncelleme

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Cihan A.

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Cihan A. (33) doğalgaz borusuna kendini astı. Eve gelen arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Cihan A.’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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