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Bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın evinde asılı bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 28.06.2020 19:55 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın ikamet ettiği evinin balkon asılı bulundu.Olay, saat 17.00 sıralarında Seyitali Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi 116 Sokak üzerindeki iki katlı bir evde meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın ikamet ettiği evinin balkon asılı bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyitali Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi 116 Sokak üzerindeki iki katlı bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen 66 yaşındaki Akile Ö., evde kimsenin olmadığı bir anda, kendisini ikinci kattaki balkon demirlerine bağladığı ipe asarak intihar etti. Yaşlı kadını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından önce Kula Devlet Hastanesi morguna, sonra da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Öte yandan, acı haberi alıp olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları ve komşuları sinir krizleri geçirdi.
Savcılık talimatı ile olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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