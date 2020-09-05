YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bunalıma giren şahıs kendini astı

Bunalıma giren şahıs kendini astı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde bunalıma giren bir şahıs, kendini asarak hayatına son verdi.Edinilen bilgiye göre Ö.Ö.’den (59) haber alamayan yakınları ilçeye bağlı Mimarsinan Kasabası Çeşme Evleri’ndeki ikamete geldi.

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde bunalıma giren bir şahıs, kendini asarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre Ö.Ö.’den (59) haber alamayan yakınları ilçeye bağlı Mimarsinan Kasabası Çeşme Evleri’ndeki ikamete geldi. Burada Ö.Ö.’yü asılı halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ö.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis, evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Ö.Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzre hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Milli takıma 3 sporcu daha
Milli takıma 3 sporcu daha

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:04
Öğle
12:42
İkindi
16:18
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.