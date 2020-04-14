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Bünyan Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.04.2020 16:58 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.Bünyan Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik, önlemlerini artırarak devam ettiriyor.

Bünyan Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.
Bünyan Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken halk sağlığının korunmasına yönelik, önlemlerini artırarak devam ettiriyor. Bu kapsamda ekipler cadde kaldırım ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Tedbirlerin artarak devam edeceğini belirten Bünyan Belediye başkanı Özkan Altun," Belirli aralıklarla dezenfekte ettiğimiz cadde ve kaldırımlarımızı bu kez de köpüklü ve tazyikli suyla yıkadık. Kıymetli hemşehrilerimizin gözü arkada kalmasın, Bünyan Belediyesi hep sizinle.Tüm ekiplerimizle gece ve gündüz sizin sağlığınız için sokaklardayız. Bu süreçte hassasiyetle aldığımız önlemlerimizi her geçen gün artırarak devam ettireceğiz" dedi.

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Melikgazi
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Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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