YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan Belediyesi Sümer Mahallesi’nde genel temizlik yaptı

Bünyan Belediyesi Sümer Mahallesi’nde genel temizlik yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.08.2020 13:44 | Son Güncelleme

Çevre temizliği çalışmalarını aralıksız sürdüren Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesinde ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.Bünyan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan temizlik çalışmaları, Sümer mahallesinde devam etti.

Çevre temizliği çalışmalarını aralıksız sürdüren Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesinde ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Bünyan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan temizlik çalışmaları, Sümer mahallesinde devam etti. Ekipler cadde ve sokaklarda yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otları tırpan ve ot biçme makineleri ile biçerek temizledi.
Başkan Altun, çalışmaların aralıksız süreceğini belirtirken, Mahalle Muhtarı Soner Kendir ve mahalle sakinleri de yapılan çalışma için Başkan Özkan Altun ve ekiplere teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:48
Öğle
12:47
İkindi
16:32
Akşam
19:36
Yatsı
21:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserispor en çok gol yiyen takım

Kayserispor en çok gol yiyen takım

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.