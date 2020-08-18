Bünyan’da, Ağcalı, Ekinciler, Girveli Mahalle yolları asfaltlandı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Ağcalı, Ekinciler, Girveli mahallelerine ulaşımı sağlayan yolun asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yürütülen çalışma ile ilgili yetkili personelden bilgi alan Başkan Altun,kısa süre önce söz konusu yolun asfaltlanacağına dair verdikleri sözü hatırlattı.

Başkan Altun,desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Saha incelemesinde Başkan Altun’a belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarı da eşlik etti.

