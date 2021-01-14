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Bünyan’da karla mücadele gece boyu sürdü

14.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.Kışa hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren ekipler, ana ve ara arterdeki yollarda kumlama ve tuzlama yaptı.

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.
Kışa hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren ekipler, ana ve ara arterdeki yollarda kumlama ve tuzlama yaptı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,"Mesai arkadaşlarım ilçemizin dört bir yanında ulaşımda aksaklıkların ve olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de teyakkuz halinde. Kıymetli hemşehrilerimize en hızlı, en güvenilir hizmeti vermek için gece gündüz demeden sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

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