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Bünyan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Karakaya mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 38 SE 569 plakalı otomobil ile 55 BE 816 plakalı araçlar çarpıştı.

Bünyan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Karakaya mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 38 SE 569 plakalı otomobil ile 55 BE 816 plakalı araçlar çarpıştı. Meydana gelen kazada Cemal A., Celal Y., Sedat D. ve Dürdane D. yaralandı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Cemal A. kaldırıldığı Bünyan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yaralılar Celal Y., Sedat D. ve Dürdane D. ise yapılan ilk müdahale sonrasında Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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