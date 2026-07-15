Ahbap için o da gönüllü olmuştu! Melek Mosso sessizliğini bozdu: 'Bu işin peşini bırakmayacağım'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Haluk Levent'in de aralarında olduğu 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Levent; Ahbap’a ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını, borsada daha fazla risk aldığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti.

6 Şubat depremlerinin ardından bir çok sanatçı gibi Ahbap Derneği’nin yardım organizasyonlarında bireysel ve gönüllü olarak çalışan Melek Mosso yaşanan bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozdu.

'ADALETE VE DEVLETİMİZE GÜVENİYORUM'

Depremin yaralarını sarmak ve bölgeye acil yardım ulaştırmak adına bir çok sanatçı arkadaşı gibi Ahbap Derneği’nin çatısı altında gece-gündüz çalıştığını dile getiren Mosso, “Elimden geleni bir hayırsever olarak ardıma koymadım süreci yakından takip ediyorum. Umarım bir an önce aydınlanır. Adalete ve devletimize güveniyorum. Bu işin peşini kalben ve şahsen bırakmayacağım.” ifadelerini kullandı.