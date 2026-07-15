MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ahbap için o da gönüllü olmuştu! Melek Mosso sessizliğini bozdu: 'Bu işin peşini bırakmayacağım'

Ahbap derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent pazar günü gözaltına alınmıştı. 6 Şubat depremlerinde birçok ünlü isim gibi Ahbap faaliyetlerinde yer alan Melek Mosso yaşananların ardından sessizliğini bozdu.

Ahbap için o da gönüllü olmuştu! Melek Mosso sessizliğini bozdu: 'Bu işin peşini bırakmayacağım'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Haluk Levent'in de aralarında olduğu 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ahbap için o da gönüllü olmuştu! Melek Mosso sessizliğini bozdu: Bu işin peşini bırakmayacağım 1

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Levent; Ahbap’a ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını, borsada daha fazla risk aldığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti.

6 Şubat depremlerinin ardından bir çok sanatçı gibi Ahbap Derneği’nin yardım organizasyonlarında bireysel ve gönüllü olarak çalışan Melek Mosso yaşanan bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozdu.

Ahbap için o da gönüllü olmuştu! Melek Mosso sessizliğini bozdu: Bu işin peşini bırakmayacağım 2

'ADALETE VE DEVLETİMİZE GÜVENİYORUM'
Depremin yaralarını sarmak ve bölgeye acil yardım ulaştırmak adına bir çok sanatçı arkadaşı gibi Ahbap Derneği’nin çatısı altında gece-gündüz çalıştığını dile getiren Mosso, “Elimden geleni bir hayırsever olarak ardıma koymadım süreci yakından takip ediyorum. Umarım bir an önce aydınlanır. Adalete ve devletimize güveniyorum. Bu işin peşini kalben ve şahsen bırakmayacağım.” ifadelerini kullandı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm öncesi gündem oldu! 'Reyting düşük gelmesin'Yeni bölüm öncesi gündem oldu! 'Reyting düşük gelmesin'
Ünlü şarkıcıyla aşk yaşıyor! Böyle görüntülendiler Ünlü şarkıcıyla aşk yaşıyor! Böyle görüntülendiler

Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Melek Mosso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

En düşük emekli maaşı belli oldu

En düşük emekli maaşı belli oldu

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.