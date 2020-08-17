YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Burak Ağca’dan yeni rekor

Burak Ağca’dan yeni rekor

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Mersin’de yapılan U18 Bölgesel Şampiyonası’nda TOHM Kayseri atletizm sporcusu Burak Ağca kendisine ait olan rekoru 7 saniye geliştirdi.Birçok başarıya imza atmış başarılı atlet U18 Bölgesel Şampiyonası’nda kendisine ait olan rekoru 7 saniye geliştirerek 2000mt engelde genel sıralamada birinci oldu.

Burak Ağca’dan yeni rekor

Mersin’de yapılan U18 Bölgesel Şampiyonası’nda TOHM Kayseri atletizm sporcusu Burak Ağca kendisine ait olan rekoru 7 saniye geliştirdi.
Birçok başarıya imza atmış başarılı atlet U18 Bölgesel Şampiyonası’nda kendisine ait olan rekoru 7 saniye geliştirerek 2000mt engelde genel sıralamada birinci oldu. Başarılı sporcu Burak Ağca elde ettiği bu sonuç ile Avrupa’da 3. Sırada yer aldı.
Ayrıca sporcumuz 05 Eylül 2020 tarihinde Sırbistan’da yapılacak olan Balkan Yıldızlar Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TOHM Sporcusu Burak Ağca’yı ve antrenörleri Zehra Polat Şarvan ve Süleyman Altınoluk’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Burak Ağca’dan yeni rekor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

Orhangazi Spor Salonu’ndan yüzlerce genç yararlanacak

Orhangazi Spor Salonu’ndan yüzlerce genç yararlanacak

İzmir’e iki yeni yaşam alanı

İzmir’e iki yeni yaşam alanı

Huzursuz bacak sendromu uyku bozukluğuna neden oluyor

Huzursuz bacak sendromu uyku bozukluğuna neden oluyor

Gelin arabasında güldüren yazı

Gelin arabasında güldüren yazı

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:47
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:37
Yatsı
21:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.