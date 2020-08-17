Burak Ağca’dan yeni rekor

Mersin’de yapılan U18 Bölgesel Şampiyonası’nda TOHM Kayseri atletizm sporcusu Burak Ağca kendisine ait olan rekoru 7 saniye geliştirdi.

Birçok başarıya imza atmış başarılı atlet U18 Bölgesel Şampiyonası’nda kendisine ait olan rekoru 7 saniye geliştirerek 2000mt engelde genel sıralamada birinci oldu. Başarılı sporcu Burak Ağca elde ettiği bu sonuç ile Avrupa’da 3. Sırada yer aldı.

Ayrıca sporcumuz 05 Eylül 2020 tarihinde Sırbistan’da yapılacak olan Balkan Yıldızlar Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TOHM Sporcusu Burak Ağca’yı ve antrenörleri Zehra Polat Şarvan ve Süleyman Altınoluk’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



