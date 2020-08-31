Burak Yeter, Marmaris’i coşturdu

Tuesday şarkısı ile tanınan DJ Burak Yeter, ‘Symphonic Project’ kapsamında Marmarisli müzikseverlerle buluştu.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın eşlik ettiği bu eşsiz konserde son yılların sevilen seslerinden biri olan Karsu ve Cecilia Krull da şarkılarıyla Burak Yeter’e eşlik etti. Coşkulu geçen konserde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Burak Yeter, sahnede Türk bayrağı açtı. Sanatçılara Belediye Başkanı Mehmet Oktay adına Meclis Üyesi Ümmühan Kabaçam teşekkür ederek, çiçek taktim etti. Konseri Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de izledi.

Amfi Tiyatro’da yaklaşık 1,5 saat süren konserde izleyiciler pandemi kurallarına göre içeri alındı. Ateş ölçümü yapılan izleyiciler sosyal mesafe kurallarına göre belirlenen yerlere oturdu. Konseri engelli ve engelli yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile şehit yakınları ücretsiz olarak izledi.

