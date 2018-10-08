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Burak Yılmaz, alacaklarının ödenmesi için TFF'ye yaptığı başvuruyu geri çekti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Trabzonspor aleyhine başvuru yapmıştı. Burak Yılmaz, yaptığı bu başvuruyu geri çekti.

Burak Yılmaz, alacaklarının ödenmesi için TFF'ye yaptığı başvuruyu geri çekti

rabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.

Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın TFF'deki başvurusunu bugün itibarıyla geri çektiğini söyledi.

Doğan, "Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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