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Burak Yılmaz: Bir ölür, bin diriliriz!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.02.2020 23:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta iki golü de atan kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİR ÖLÜR, BİN DİRİLİRİZ!"

Karşılaşma hakkında konuşmayan ve İdlip'teki hain saldırıyı kınayan Burak Yılmaz, "Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz, hatta tüm Türkiye Ligleri'ndeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda ciğerimiz yandı. Çok futbol konuşmaya gerek yok. Böyle bir zamanda kazanılan galibiyet bizi biraz teskin etti. Devletimiz bizden ne isterse, maddi manevi onların emrindeyiz. Her şeyi yapmaya hazırız, gerçekten çok üzüntülüyüz. Unutmasınlar ki bizim ülkemiz yapılan kalleşlikler karşısında tek vücut olabilen bir ülke. Tribünlerde bir pankart vardı, "Bir ölür, bin diriliriz" diye, biz buyuz." dedi.

"HEPİMİZİN iÇİ YANDI"

Golden sonra verdiği asker selamı için konuşan santrfor oyuncusu, "Biz Türk'üz, biz bir bütünüz, hepimizin içi yandı. Zor zamanlarda bütün olabiliyoruz. Rakipmiş, Alanya'ymış, Beşiktaş'mış, Galatasaray'mış fark etmiyor." ifadelerini kullandı.


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