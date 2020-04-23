Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberlere cevap verdi.
Siyah-beyazlı yönetimin maaş indirimi konusunda görüşme yapma talebini geri çevirdiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken, alacak, verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda, sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de, yarın da ve ne zaman gerekirse, o zaman da, gerek ülkem için, gerekse de Beşiktaşım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."
(İHA)
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