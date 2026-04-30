Burak Yılmaz efsanesi olduğu takıma geri dönüyor! Fransa'da 'Kral' sesleri

Lille formasıyla Fransa'da şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Burak Yılmaz, bu kez teknik direktör olarak "Kuzey"e dönmeye hazırlanıyor. Fransız ekibinde yaşanan teknik direktör arayışlarında tanıdık bir isim gündemin ilk sırasına yerleşti.

LILLE'DE BURAK YILMAZ SESLERİ! EFSANE OLDUĞU KULÜBE HOCA OLARAK DÖNÜYOR!

Fransa Ligue 1 ekibi Lille’de teknik direktörlük koltuğu için sürpriz ve heyecan verici bir isim gündeme geldi. Ünlü gazeteci Sacha Tavolieri’nin paylaştığı bilgiye göre; 2020-2021 sezonunda attığı gollerle Lille’i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, kulübün yeni teknik direktör adayları listesine dahil edildi.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık kariyerine adım atan ve Türkiye’de çeşitli deneyimler kazanan Yılmaz’ın, taraftarların sevgilisi olduğu eski kulübünden gelen bu ilgiye sıcak baktığı öğrenildi. Fransız yönetiminin, kulüp kültürünü yakından tanıyan ve liderlik özellikleriyle bilinen eski oyuncusunu listenin üst sıralarında tuttuğu belirtiliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

GAZİANTEP FK'DA GÖREV ALMIŞTI!

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük ve geçici teknik sorumlulukla adım atan Burak Yılmaz, kısa sürede Süper Lig’in farklı ekiplerinde önemli deneyimler biriktirdi. Kayserispor ve Kasımpaşa’daki görevlerinin ardından Gaziantep FK’da iki farklı dönemde toplam 32 maça çıkan genç teknik adam, özellikle ikinci döneminde yakaladığı 1.81’lik puan ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Henüz çiçeği burnunda bir teknik direktör olmasına rağmen disiplinli çalışma tarzıyla tanınan Yılmaz, kısa sürede 70'ten fazla maçta saha kenarında yer alarak Avrupa’nın köklü kulüplerinden Lille’in radarına girecek kadar ivme kazanan bir kariyer profili çizmeyi başardı.