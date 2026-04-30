Infantino'dan İran açıklaması! Dünya Kupası'nda yer alacak mı?

FIFA dünyasında taşları yerinden oynatacak bir gelişme yaşandı. Başkan Gianni Infantino, bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde İran’a dair spekülasyonlara noktayı koyan kritik açıklamayı yaptı.

INFANTINO'DAN RESMİ AÇIKLAMA! "İRAN DÜNYA KUPASI'NDA"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, düzenlediği basın toplantısında futbol kamuoyunun merakla beklediği kararı kamuoyuyla paylaştı. Son dönemde turnuvaya katılımı konusunda çeşitli tartışmaların ve siyasi baskıların merkezinde yer alan İran Milli Takımı'nın, bu yaz gerçekleştirilecek dev organizasyonda yer alacağı resmen açıklandı.

İRAN TÜM MAÇLARINI ABD'DE OYNAYACAK...

Ortadoğu’daki gerilimler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılımı belirsizliğini koruyan İran için FIFA’nın nihai planı netleşti. Grup aşamasında 15 Haziran’da Yeni Zelanda ve 21 Haziran’da Belçika ile Los Angeles’ta karşı karşıya gelecek olan İran, grubun son maçında ise 26 Haziran’da Seattle’da Mısır’a karşı sahaya çıkacak; üstelik olası bir üst tur başarısında da tüm eşleşmelerini ABD topraklarında oynamaya devam edecek.

Güvenlik endişeleri ve siyasi atmosfer nedeniyle maçlarının turnuvanın diğer ev sahibi olan Meksika’ya kaydırılmasını talep eden İran’ın bu başvurusu FIFA tarafından reddedilirken, takımın turnuva boyunca tamamen ABD sınırları içerisinde kalması kararlaştırıldı.