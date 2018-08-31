Burak Yılmaz Trabzonspor'da kalacağını açıkladı!

Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz, transfer süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Tecrübeli golcü yaptığı paylaşımdai, "Beşiktaş'a Kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim. Fakat ben Trabzonspor'da kalmayı tercih ediyorum" dedi.





