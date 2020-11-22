Burdur AK Parti 7. Olağan Kurulu’nda Mengi yeniden başkan seçildi

AK Parti Burdur 7. Olağan Kongresi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Hüsnü Bayer Spor Salonu’nda AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi’nin tek aday olduğu kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile partililer katıldı. Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, AK Parti döneminde yapılan yatırımların destekçisi olacaklarını ve yatırımların devam edeceğini belirttiler.

Kongrede söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, milletin gücünden başka hiçbir güce itibar etmediklerini dile getirdi. Usta, "Biz 2001’de kurulduğumuz günden itibaren 18 yıllık iktidarımızdan edindiğimiz tek bir doğrumuz ve gerçeğimiz var. Bizim milletten aldığımız gücümüzün dışında başka bir gücümüz yok. Biz milletimizin gücünü tanır ve biliriz. Başka hiçbir güce itibar etmeyiniz. Bunu en yüksek sesle söyleyen de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Söylemeye de devam edecek. Bizde edeceğiz. Çünkü biz doğruyu yapıyoruz” dedi.

Türk milletinin tarih boyunca ayrımcılık yapmadığına değinen Usta, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hz. Ali’nin bir sözü var; insanlar iki sınıftır diyor. İyi insanlar ve kötü insanlar. Bu kadar basit. Bugün baktığımızda Avrupa hep şunu söylüyor; kimseye ayrımcılık yapmayacaksınız, renk, cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı yapmayacaksınız. Yıllarca bunu yaptılar. Şimdi de yapmayacağız diye birtakım metinler okuyorlar. Bizlere baskı kurmaya çalışıyorlar. Biz zaten bunları hiç yapmamışız. Bizim tarihimizde hiç kimseyi ayrıştırmadan, büyük bir medeniyetin ve büyük bir peygamberin ümmeti olarak görmeye devam ediyoruz. O yüzden bizim için iyi insanlar ve kötü insanlar diye sınıflandırma dışında hiçbir sınıflandırma yoktur. Bu dünyanın daha iyi olabilmesi için de iyi insanların sayısını arttırmaya çalışıyoruz. İnsanlarla birlikte yol yürümeye çalışıyoruz. Çalışan insanların hepsini kucaklamaya çalışıyoruz. Bu ülke için, Burdur için, bu dünya için iyi işler yapmaya çalışan herkesi kucaklıyoruz. Kendi çatımız altında birlik ve beraberliğe davet ediyoruz.”

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Burdur 7. Olağan Kongresi’ne video konferans ile bağlanarak ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



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