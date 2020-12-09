Burdur Valisi, Serençay kanyonu ile tarihi çeşmeleri inceledi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Serençay Kanyonu ile Askeriye Köyünde restorasyonu yapılması planlanan tarihi çeşmeleri inceledi.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2000 yılında 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı olarak belirlenen kanyonda inceleme yapan Vali Arslantaş, beraberinde yer alan yetkililerden kanyon ile kanyon içerisinde bulunan kutsal amaçlı yapılar, odalar ve oda mezarlarının bulunduğu tarihi yapılar hakkında ilgili bilgi aldı.

Vali Arslantaş, kanyonda ki incelemelerinin ardından, Merkeze bağlı Askeriye Köyünde restorasyonu planlanan tarihi çeşmeleri yerinde gördü. Ziyaret sırasında Askeriye köyü camisini de inceleyen Vali Arslantaş, köy sakinleri ile bir süre sohbet ettikten sonra ziyaretini tamamladı. Vali Arslantaş’a incelemeleri sırasında İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, İl Genel Meclis Üyesi Halil Çiçek, Müze Müdürü Murat Kaleağasıoğlu eşlik etti.



