YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor

Burdur ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor

03.02.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı ile motokuryelik faaliyetleri durduruldu

Isparta ve Burdur'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, ekipler kent merkezi ile kara yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

Isparta'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve yollarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Bazı sürücüler araçlarının üstünde, esnaf da iş yerlerinin çevresinde biriken karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan yolları trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Ekipler, şehirlerarası ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

- Motosiklet ve scooter kullanımı durduruldu

Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı ile motokuryelik faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla vatandaşların can güvenliğini ve trafik seyir emniyetini sağlamak üzere bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmamasına karar verildi.

Motosiklet ve elektrikli scooter kullanımının da yasaklandığı aktarılan açıklamada, karara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Burdur'da da yağmurun ardından kent merkezinde yoğun kar yağışı başladı.

Kısa sürede beyaza bürünen kentte, Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur Gölü'nde köpükler oluştuBurdur Gölü'nde köpükler oluştu
İstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyorİstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyor
Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki gösterildiSamsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki gösterildi
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Burdur Isparta

Burdur Namaz Vakitleri 5 Şubat Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:53
Öğle
13:18
İkindi
16:08
Akşam
18:33
Yatsı
19:50
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.