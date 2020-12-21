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Burdur'da bir köpeği koyuna saldırtan kişiye 947 lira ceza verildi

BURDUR HABERLERİ  | 21.12.2020 19:32 | Son Güncelleme

Burdur'da bir köpeği koyuna saldırtan kişiye 947 lira ceza verildi

Burdur'da bir köpeği koyuna saldırtarak hayvana eziyet eden kişiye idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ağılda bir köpeği koyuna saldırtarak eziyet edilmesi görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bir ihbar geldi.

Görüntülere ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin merkeze bağlı Yarıköy'de oturan M.İ. olduğunu belirledi.

Şüpheliye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira idari ceza uygulandı.

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