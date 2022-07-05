Burdur'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Burdur'da haşhaş tarlasına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Osman Coşkun (36) idaresindeki 15 AAB 343 plakalı tır, yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 12 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Coşkun, tedavisinin ardından taburcu edildi.



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