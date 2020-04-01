YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da "Evde kal" çağrısına görüntülü destek

Burdur'da "Evde kal" çağrısına görüntülü destek

BURDUR HABERLERİ  | 01.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Burdur'da "Evde kal" çağrısına görüntülü destek

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "Evde kal" çağrısına destek için video hazırlandı.

Videoda, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ile Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, güvenlik güçleri, eczacılar, sağlık çalışanları, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı.

Katılımcılar sağlık, gelecek ve birlik mesajları vererek ''Evde kal Türkiye, Evde kal Burdur, Evde kal Karamanlı'' çağrısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Anahtar Kelimeler:
Evde kal çağrısı Burdur Destek Karamanlı Video

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Burdur Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
13:08
İkindi
16:41
Akşam
19:28
Yatsı
20:46

Burdur Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Pelin Eczanesi
Merkez
Gülşah Eczanesi
Bucak
Erçelik Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Şifa Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burdur’da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

Burdur’da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.