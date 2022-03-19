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Burdur'da hafızlığını tamamlayan 69 öğrenciye belge verildi

19.03.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da hafızlığını tamamlayan 69 öğrenciye belge verildi

Burdur'da İl Müftülüne bağlı Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 69 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

İl Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) konferans salonundaki törende yaptığı konuşmada, merkez ve ilçelerdeki 69 öğrencinin hafızlıklarını tamamlayarak belgelerini aldığını söyledi.

Hazreti Peygamber'in Veda Haccı Hutbesi'nde ümmetine "Size öyle bir emanet bırakıyorum ki ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı ve Nebi'nin sünnetidir." dediğini hatırlatan Türkmen, çocuklarına Kur'an öğretenlerin onlara en büyük hazineyi miras bıraktığını belirtti.

Türkmen, çocukların yüklendiği paha biçilmez bu emanet sayesinde yüce Allah'ın sevdiği kimseler haline geldiğini vurgulayarak "Peygamber Efendimiz Kur'an ehlini her şeyin üstünde tutmuştur. Onlara daima kıymet vermiştir. " dedi.

Hafızlığını tamamlayan öğrencileri tebrik eden Türkmen, onlara hayırseverlerin desteğiyle birer çeyrek altın hediye ettiklerini bildirdi.

Programda hafızlar Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve hadisler okudu.

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