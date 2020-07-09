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Burdur’da ilk arabada açık hava sineması

BURDUR HABERLERİ  | 09.07.2020 13:15 | Son Güncelleme

Burdur’da tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde beyaz perdeden uzak kalan vatandaşlar, Burdur Belediyesinin düzenlediği ’arabada açık hava sineması’ etkinliğiyle nostalji yaşadı.Araçlarıyla Fidan Pazar Alanı’na gelen vatandaşlar, filmi araçlarından izleme fırsatı buldu.

Burdur’da tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde beyaz perdeden uzak kalan vatandaşlar, Burdur Belediyesinin düzenlediği ’arabada açık hava sineması’ etkinliğiyle nostalji yaşadı.
Araçlarıyla Fidan Pazar Alanı’na gelen vatandaşlar, filmi araçlarından izleme fırsatı buldu. Açık pazar alanında sosyal mesafeye uyulan etkinlik Burdur’da ilk defa gerçekleştirildi. Bursa’dan ailesinin yanına tatile gelen öğretmen Çiğden Arıcan, “Bursa’da bu etkinliğe katıldım. Keşke Burdur’da da böyle etkinlik olsun diye düşünmüştük, tatile geldiğimde böyle bir etkinlik olduğunu duyduk ve annem babamlarla geldik. Çok beğendik“ dedi.
Evlerinde uzun süredir kapalı kaldıklarını ifade eden Mehmet Şimşek de, “Güzel bir etkinlik, yeğenlerimi alıp buraya geldik. Filmin sesinin radyo frekansından gelmesi de daha güzel“ diye konuştu.

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