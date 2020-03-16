YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur’da Korona virüs önlemleri alınıyor

Burdur’da Korona virüs önlemleri alınıyor

BURDUR HABERLERİ  | 16.03.2020 18:16 | Son Güncelleme

Burdur’da tüm ortak kullanım alanları, askeri birlikler ve güvenlik birimleri gibi alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Burdur’da Korona virüs önlemleri alınıyor

Burdur’da tüm ortak kullanım alanları, askeri birlikler ve güvenlik birimleri gibi alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı. 20 kişilik ilaçlama ekibi görev başına geçti.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, haftanın ilk günü başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Korona virüs salgınına karşı mevcut durum ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.
Öncelikli olarak camilerde, otogar ve halk otobüslerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemlerinin ardından hastalığın yayılmasına karşı toplu yaşamın en çok etkilenebileceği mekanlar, alanlar, günlük kullanılan araç ve gereçler belirlenerek çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi. Servis araçları ve taksiler, Salı Pazarı ve hal tesisi, hizmet binaları, hayvan pazarı, Burdur Belediyesi Serenler Oteli, restoran ve tesisleri, çöp konteynırları, gasilhane, belediye huzurevi, cami ve kuran kursları , kurs mekanları, parklar, oyun bahçeleri, banklar, belediye araç ve makineleri, otobüs durakları öncelikli olarak belirlenerek, dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

20 ilaçlama personeli
Bunun dışında Kamu Kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak askeri birlik, güvenlik kurumları, yetiştirme yurtları, öğrenci yurtları, tüm eğitim kurumları, kreş ve ana okulları, diğer kuruluşlar ile talepte bulunulması halinde bankalar, noterler, kahvehane ve kıraathaneler, kafeler, restoran ve benzeri gibi birçok kullanılan ortamlarda gerekli dezenfeksiyon çalışması yapılacak. Bu amaçla 20 ilaçlama personeli ve günlük programlara göre 20 aktif 4 yedek 16 araç veya el tipi toplam 40 ilaç pompası alımı yapılarak aktif hale getirilecek.

Burdur’da Korona virüs önlemleri alınıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kayserispor’da 2 cezalı var

Kayserispor’da 2 cezalı var

Korona virüs işlerini arttırdı

Korona virüs işlerini arttırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle Kovid-19 video konferansı

Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi

Korona virüsüne karşı her yer dezenfekte edildi

Burdur Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:01
Öğle
13:13
İkindi
16:35
Akşam
19:14
Yatsı
20:29

Burdur Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Ekim Eczanesi
Merkez
Lavanta Eczanesi
Bucak
Yeni Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Akdeniz Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kilim kursu kadınlara iş kapısı olacak

Kilim kursu kadınlara iş kapısı olacak

Burdur’da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

Burdur’da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

Otomobildeki yeğenini av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı

Otomobildeki yeğenini av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı

Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı

Sahte para ile alışveriş yapan şahıs serbest bırakıldı

Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca öldü

Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.