Burdur’da Korona virüs önlemleri alınıyor

Burdur’da tüm ortak kullanım alanları, askeri birlikler ve güvenlik birimleri gibi alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı. 20 kişilik ilaçlama ekibi görev başına geçti.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, haftanın ilk günü başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Korona virüs salgınına karşı mevcut durum ve alınması gereken önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Öncelikli olarak camilerde, otogar ve halk otobüslerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemlerinin ardından hastalığın yayılmasına karşı toplu yaşamın en çok etkilenebileceği mekanlar, alanlar, günlük kullanılan araç ve gereçler belirlenerek çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi. Servis araçları ve taksiler, Salı Pazarı ve hal tesisi, hizmet binaları, hayvan pazarı, Burdur Belediyesi Serenler Oteli, restoran ve tesisleri, çöp konteynırları, gasilhane, belediye huzurevi, cami ve kuran kursları , kurs mekanları, parklar, oyun bahçeleri, banklar, belediye araç ve makineleri, otobüs durakları öncelikli olarak belirlenerek, dezenfekte çalışmaları başlatıldı.