Burdur'da koronavirüs testi pozitif çıkan askerler tedaviye alındı

Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerden bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle tedaviye alındığını bildirdi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, komutanlıkta vatani görevini yapan ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan askerlerin Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler, Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş, odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir." ifadelerine yer verildi.

