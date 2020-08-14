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Burdur'da ormanlık alana hint kenevir ektikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

BURDUR HABERLERİ  | 14.08.2020 20:08 | Son Güncelleme

Burdur'da ormanlık alana hint kenevir ektikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alana kenevir ektikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mamak köyünde yasa dışı kenevir ekenleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Kızılsuluk mevkisinde düzenlenen operasyonda şüpheli M.P, H.P, A.K. ve İ.K, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve arazilerinde yapılan aramada, 96 kök hint keneviri, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin ormanlık alana hint keneviri ektikleri öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.P. ve A.K. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.P. ve İ.K. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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