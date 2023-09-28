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Burdur'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü öldü

28.09.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Burdur'da dün otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çavdır-Tefenni kara yolunda dün meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden durumu ağır olan Seda Aslan (31) tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Tedavileri süren Aslan'ın eşi Gürkan Aslan, minibüs sürücüsü Ali Altınok ile Mustafa Canşimşek ve Nevzat Salman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seda Aslan yönetimindeki 54 AER 079 plakalı otomobil, Antalya Kavşağı'nda Ali Altınok'ın kullandığı 15 TA 855 plakalı minibüsle çarpışmış, yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Seda Aslan, Tefenni Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine nakledilmişti.

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Burdur Tefenni ölü

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